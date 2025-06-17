С начала года Росреестр по РТ получил почти 240 тыс. заявлений на оформление недвижимости

За пять месяцев текущего, 2025 года в Управление Росреестра по Республике Татарстан поступило около 240 тыс. заявлений на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, получено обращений:

– на регистрацию прав – 185,5 тыс.,

– на кадастровый учет – 36,4 тыс.,

– на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) –18 тыс.

При этом отмечается интерес татарстанцев к дистанционным способам подачи заявлений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в электронном виде увеличилось на 12% – с 142,4 тыс. до 159,1 тыс.

По результатам рассмотрения документов общее количество зарегистрированных прав, учетных действий в отношении объектов недвижимости составило около 380 тыс.

В том числе зарегистрировано прав:

– на жилые помещения – 79,2 тыс.,

– на земельные участки – 86,1 тыс.,

– на машино-места – 4,7 тыс.