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Общество 17 июня 2025 16:57

С начала года Росреестр по РТ получил почти 240 тыс. заявлений на оформление недвижимости

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За пять месяцев текущего, 2025 года в Управление Росреестра по Республике Татарстан поступило около 240 тыс. заявлений на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, получено обращений:

– на регистрацию прав – 185,5 тыс.,
– на кадастровый учет – 36,4 тыс.,
– на единую процедуру (кадастровый учет и регистрацию прав) –18 тыс.

При этом отмечается интерес татарстанцев к дистанционным способам подачи заявлений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в электронном виде увеличилось на 12% – с 142,4 тыс. до 159,1 тыс.

По результатам рассмотрения документов общее количество зарегистрированных прав, учетных действий в отношении объектов недвижимости составило около 380 тыс.

В том числе зарегистрировано прав:

– на жилые помещения – 79,2 тыс.,
– на земельные участки – 86,1 тыс.,
– на машино-места – 4,7 тыс.

#Управление Росреестра по РТ #регистрация
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