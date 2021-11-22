В Казани с начала года провели ремонт в 237 детсадах и школах

В 2021 году текущий ремонт на сумму 265 млн рублей провели в 237 детских садах и школах столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Докладчик отметил, что в программу текущего ремонта городских учреждений образования входят 642 объекта (531 учреждение). Из них 43% зданий построены и введены в эксплуатацию после 2005 года либо уже прошли капитальный ремонт. Остальные 57% зданий находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«В последние три года главной проблемой детских садиков и школ являются сильно изношенные инженерные коммуникации внутри зданий. Наиболее острая ситуация складывается с системами водоснабжения и водоотведения, наряду с ними — с электроснабжением и наружным освещением», — рассказал он.

Руководитель департамента добавил, что в школах и детских садах иногда лопаются батареи во время опрессовки, а также искрят электрощиты. Для устранения возникающих проблем на регулярной основе проводится текущий ремонт учреждений.

«В этом году текущий ремонт выполнен в 237 учреждениях образования на общую сумму 265 млн рублей», — отметил Петр Королев.

Он добавил, что отдельным пунктом проведения ремонтных работ является безопасность. В частности, речь идет об эвакуационных выходах из зданий школ и детсадов.

«Должна быть соответствующая ширина этих проходов (минимум 1,5 метра), допускается использование напольных покрытий из негорючего линолеума или нескользящей плитки. Ремонт путей эвакуации проведен в 24 образовательных учреждениях Казани на общую сумму 13 млн рублей. Это ремонт эвакуационных лестниц, полов, стен, а также замена дверей на противопожарные», — резюмировал Королев.