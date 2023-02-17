С начала года приставы взыскали с татарстанцев 58 млн рублей алиментов

В Управлении ФССП России по РТ прошел очередной онлайн-прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На вопросы татарстанцев ответила заместитель руководителя ГУФССП России по Республике Татарстан - заместитель главного судебного пристава Республики Татарстан Елена Варфоломеева.

Всего к стажам порядка записались на прием 16 человек, однако 6 отменили прием – их вопрос был решен. К примеру, на встрече приставов с гражданами рассказали, что в Зеленодольском районе принудительно доставили в отделение должника, который задолжал по алиментам почти 900 тысяч рублей. Мужчина скрывался и от бывшей семьи, и от приставов, по месту прописки не проживал.

Должник был объявлен в розыск и найден. На него составили протокол об административном правонарушении и отправили на исправительные работы.

«Всего с начала текущего года с должников в пользу несовершеннолетних взыскано 58 миллионов рублей алиментов, что на 24 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года», – пояснили в пресс-службе управления.

