С начала года приставы взыскали с татарстанцев 215 млн рублей долгов по алиментам

С начала года приставы Татарстана взыскали с неплательщиков алиментов 215 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По данным ведомства, это на 52 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Приставы напомнили, что в отношении неплательщиков алиментов применяется широкий комплекс мер, включая арест и изъятие имщущества в счет оплаты долга, удержание средств из зарплаты, запрет на регистрацию недвижимости и ограничение в праве выезда за пределы РФ.

Кроме того, должника могут ограничить в праве пользования транспортными средствами, а также привлечь к административной и уголовной ответственности.