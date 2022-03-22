С начала года приставы взыскали с коллекторов более миллиона рублей

Судебным приставам Татарстана с начала 2022 года поступило более двухсот обращений о том, что коллекторы нарушают права и законные интересы должников во время работы по возврату просроченной задолженности.

По этим обращениям возбуждены административные расследования, было составлено 35 протоколов. Так, с начала года с коллекторов за подобные нарушения взыскали штрафов на 1,3 миллиона рублей.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что по закону коллекторам запрещается звонить должникам чаще одного раза в сутки, двух раз – в неделю и восьми раз – в месяц.