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Происшествия
22 марта 2022  17:41
Павел Климчак

С начала года приставы взыскали с коллекторов более миллиона рублей

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Судебным приставам Татарстана с начала 2022 года поступило более двухсот обращений о том, что коллекторы нарушают права и законные интересы должников во время работы по возврату просроченной задолженности.

По этим обращениям возбуждены административные расследования, было составлено 35 протоколов. Так, с начала года с коллекторов за подобные нарушения взыскали штрафов на 1,3 миллиона рублей.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что по закону коллекторам запрещается звонить должникам чаще одного раза в сутки, двух раз – в неделю и восьми раз – в месяц.

#взыскание #коллекторы #судебные приставы
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