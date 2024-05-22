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С начала года приставы взыскали с алиментщиков в Татарстане более 625 млн рублей
В Республике Татарстан стартует ежегодная информационная акция «Судебные приставы — детям», приуроченная к Международному дню защиты детей. Мероприятие проводится с 22 мая по 1 июня с целью повышения эффективности взыскания алиментных платежей и привлечения внимания общественности к проблеме нарушения прав детей на получение содержания от родителей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
В рамках акции запланированы проверки бухгалтерий по вопросам правильности удержания и перечисления алиментов, проведение розыскных мероприятий в отношении должников и их имущества, арест имущества неплательщиков. Также будет организовано взаимодействие с взыскателями и другими правоохранительными органами для установления местонахождения и имущественного положения неплательщиков.
Взыскание алиментов находится на особом контроле в Управлении ФССП по Татарстану. На исполнении в настоящее время находится около 19 300 производств о взыскании алиментов. С начала 2024 года судебными приставами региона взыскано и перечислено взыскателям более 625,5 млн рублей алиментных платежей.
Также с начала года по решению судов 13 155 неплательщиков алиментов были временно ограничены в праве выезда из РФ, 912 человек привлечены к административной ответственности, а в отношении 349 граждан были возбуждены уголовные дела.
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