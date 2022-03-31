С начала года приставы взыскали 30 млн с татарстанцев, которых поймали пьяными за рулем

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали более 30,1 миллиона рублей с водителей, которых поймали пьяными за рулем или которые отказались пройти медобследование.

Одного должника пришлось принудительно сопроводить в районное отделение приставов, а затем – в суд. Его оштрафовали за пьяную езду на 30 тысяч рублей и лишили прав на год и восемь месяцев. Однако платить штраф он не стал, за что районный суд арестовал его на пять суток.

Однако арест тоже не повлиял на должника. Тогда пристав арестовал телефон мужчины, после чего тот сразу погасил долг.

Почти 580 должников по штрафам за пьяную езду ограничены в выезде за пределы России. О наличии неоплаченных штрафов можно узнать в информационном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по РТ или в мобильном приложении ФССП.