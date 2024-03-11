С начала года приставы Татарстана за долги арестовали 260 транспортных средств

С начала 2024 года приставы Татарстана за долги арестовали 260 транспортных средств, в том числе легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику. Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, большинство должников предпочитают погашать долг до передачи транспорта на торги. Нередки случаи, когда долг погашают в ходе ареста.

К примеру, владелец грузовика Kia свой долг по налогам в размере 13 тысяч рублей погасил до составления акта ареста. Казанец осознал, что автомобиль действительно могут отправить на спецтоянку и предпочел оплатить долг.

У другой жительницы РТ долг перед налоговой составил более 90 тысяч рублей. Ее автомобиль Great Wall Hover приставы Казани отправили на спецстоянку.