С начала года приставы Татарстана взыскали с нарушителей ПДД почти 450 млн рублей

С начала 2023 года с нарушителей ПДД судебные приставы взыскали 447,5 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

На днях приставы провели совместный рейд с автоинспекторами в Спасском районе. Во время рейда сотрудники остановили 20 автомобилистов.

В ведомства рессказали, что трое автовладельцев оказались должниками: один задолжал микрокредитной организации почти 14 тысяч рублей, остальные по штрафам за нарушение ПДД – у одного не оплачен штраф в размере 5 000 рублей, у второго – 1000 рублей. Все должники, чтобы избежать ареста транспорта, погасили долг на месте.