С начала года приставы Татарстана взыскали с нарушителей ПДД 12 млн рублей

С начала 2024 года приставы взыскали с должников по штрафам ГИБДД 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Принудительным мерам подверглись те, кто не только не оплатил в течение 60 дней после нарушения, но и те, кто не воспользовался добровольным сроком оплаты после поступления штрафа к судебным приставам.

Например, после ареста автомобиля Kia жительница Казани на месте выплатила свои штрафы. Она задолжала 30 тысяч рублей и полностью погасила долг, чтобы иномарку не изъяли.