С начала года приставы Татарстана взыскали с должников порядка 15 млрд рублей

За 11 месяцев 2021 года судебные приставы Татарстана взыскали с должников порядка 15 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела организации исполнительного производства УФССП по Татарстану Альберт Ибятуллин.

«При этом 500 млн рублей – это долги по алиментам. Взыскания по кредитным платежам составили более двух млрд рублей. Кроме того, за отчетный период приставами было взыскано более 70 млн рублей задолженности по заработной плате», – поделился спикер.

Отметим, что с начала 2021 года в республике было побуждено около 1,5 млн исполнительных производств на сумму более 109 млрд рублей. Эту сумму составили задолженности не только физлиц, но и индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

«Это сумма образовалась не в 2021 году, она накапливалась несколько лет. Если, например, у гражданина есть долг в 15 млн и пенсия, представьте, сколько лет он будет погашать долг», – прокомментировал Ибятуллин.