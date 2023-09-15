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С начала года приставы Татарстана взыскали почти 490 млн долгов по ЖКУ
За девять месяцев 2023 года с должников по жилищно-коммунальным платежам взыскано почти 490 млн. рублей. Об этом заявили в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
В ведомстве отметили, что прежде чем идти в суд, управляющие компании пытаются решить вопрос мирным путем. Если должники не соглашаются, подают иск в суд.
Так, в Сармановском районе управляющая компания подала иск в суд на местного жителя,который почти год не оплачивал счета, сумма долга возросла до 100 тысяч рублей. В районном отделении судебных приставов возбудили в отношении должника исполнительное производство, о чем должным образом ему сообщили. Однако мужчина не спешил погашать имеющуюся задолженность.
Пристав-исполнитель выяснила, что на должника зарегистрирована LADA Vesta, и вынесла постановление о запрете на регистрационные действия транспортного средства. В результате мужчина оплатил задолженность.
Приставы напоминают о необходимости заблаговременно проверять и погашать задолженность. На сайте ведомства в режиме онлайн можно оплатить долг или распечатать квитанцию для оплаты в банке.
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