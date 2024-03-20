Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С начала года приставы Татарстана взыскали почти 3 млн рублей долгов по зарплате
С начала года в Татарстане приставы взыскали с организаций 2,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Лениногорском районе местное предприятие, которое сдает в аренду строительную технику, не выплатило сотруднику более 240 тыс. рублей. Мужчина добился справедливости в суде. Однако и это не стало причиной для погашения долга.
После истечения срока для добровольного исполнения решения суда, пристав применил меру принудительного взыскания и арестовал у предприятия автомобиль КАМАЗ.
Поскольку даже после этого долг так и не был погашен, Росимущество реализовало транспортное средство на торгах. Часть денежных средств направлена взыскателю, остаток – должнику. Решение суда исполнено.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников