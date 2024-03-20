С начала года приставы Татарстана взыскали почти 3 млн рублей долгов по зарплате

С начала года в Татарстане приставы взыскали с организаций 2,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Лениногорском районе местное предприятие, которое сдает в аренду строительную технику, не выплатило сотруднику более 240 тыс. рублей. Мужчина добился справедливости в суде. Однако и это не стало причиной для погашения долга.

После истечения срока для добровольного исполнения решения суда, пристав применил меру принудительного взыскания и арестовал у предприятия автомобиль КАМАЗ.

Поскольку даже после этого долг так и не был погашен, Росимущество реализовало транспортное средство на торгах. Часть денежных средств направлена взыскателю, остаток – должнику. Решение суда исполнено.