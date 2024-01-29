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С начала года приставы Татарстана взыскали почти 17 млн налогов
С начала 2024 года в бюджет Татарстана благодаря приставам-исполнителям перечислено почти 17 млн рублей по налоговым платежам. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в этом году приставами произведено уже 143 ареста имущества по производствам о взыскании налогов.
Ведомство настоятельно рекомендует своевременно погашать долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств». Система предоставляет информацию по задолженностям: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.
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