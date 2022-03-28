С начала года приставы Татарстана взыскали почти 132 млн рублей долгов за ЖКУ

С начала этого года судебные приставы республики взыскали долгов за жилищно-коммунальные услуги почти на 132 миллиона рублей. Приставы вместе с представителями УК посещают должников, вручают им требования об оплате задолженности и рассказывают о последствиях уклонений от уплаты счет-фактуры.

Многие из неплательщиков предпочитают сразу погасить задолженность, не доводя ситуацию до ареста имущества. Подобные рейды по адресам должников проходят регулярно.

Так, у жителя Казани арестовали его автомобиль за долг управляющей компании в 25 тысяч рублей. Чтобы снять арест, мужчина оплатил все счета. В Набережных Челнах один из неплательщиков при виде приставов одним кликом приложения банка погасил долг перед УК в 189 тысяч рублей.

Житель Нурлата отказывается платить долг в 87 тысяч рублей, в результате чего судебные приставы арестовали его дом и участок. Если должники и после ареста не намерены оплачивать счета, то в таком случае имущество может быть выставлено на торги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.