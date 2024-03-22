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Происшествия 22 марта 2024 08:18

С начала года приставы Татарстана взыскали более 60 млн долгов по налогам

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С начала года судебные приставы Татарстана взыскали более 60 млн рублей по налоговым платежам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника. Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. Только за один день приставы составили 54 документа об аресте.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют своевременно погашать долги. Проверить наличие задолженности можно при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств».

#судебные приставы
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