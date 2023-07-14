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С начала года приставы Татарстана взыскали 375 млн долгов по ЖКУ
В Татарстане за первое полугодие 2023 года с должников за ЖКУ взыскано 375,5 млн. рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Республиканского управления судебных приставов.
Отмечается, что зачастую к должникам приходится применять меры принудительного взыскания. Одна из эффективных – арест имущества. Так, житель Казани задолжал управляющей компании почти 200 тысяч рублей. В результате чего на должника подали в суд, а исполнительный документ на взыскание долга в Ново-Савиновский отдел судебных приставов.
Пристав-исполнитель выяснила, что должник являтся владельцем BMW. Тогда сотрудник совместно с представителем управляющей компании арестовал автомобиль и поместил на охраняемую стоянку коммунальщиков.
Как только иномарку увезли, мужчина оплатил все счета-фактуры за услуги ЖКХ. Осталось погасить исполнительский сбор, и только тогда автомобиль будет возвращен автовладельцу.
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