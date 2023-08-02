С начала года приставы Татарстана привлекли к ответственности более 2 тысяч алиментщиков

С начала года в Татарстане к административной и уголовной ответственности привлечены более 2 тысяч алиментщиков, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

К административной ответственности за неуплату алиментов были привлечены 1493 должника.

Например, в Ново-Савиновском районе мужчина задолжал 500 тысяч рублей алиментов, еще один местный житель – 45 тысяч рублей. Обоих привлекли к административной ответственности, суд назначил наказание в виде обязательных работ.

В ведомстве отметили, что привлечение к административному наказанию не отменяет обязанности родителей платить алименты.

Если папы не погасят долги, последует уголовная ответственность. С начала текущего года в уголовной ответственности привлечены 619 должников по алиментам.