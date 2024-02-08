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С начала года приставы Татарстана арестовали имущество 284 алиментщиков
С начала 2024 года приставы Татарстана арестовали имущество 284 должников, не выплачивающих алименты своим детям. Это на 106 арестов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что арест имущества – одна из самых эффективных средств к оплате долга. Так, в Спасском районе 40-летний местный житель оплатил долг по алиментам в размере 60 тысяч рублей только после того, как его навестили судебные приставы. Чтобы напомнить ему об обязательствах, сотрудники арестовали Chevrolet Lacetti. Отдавать автомобиль за долги мужчина не захотел – он погасил задолженность сразу же после ареста.
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