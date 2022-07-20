С начала года полицейские Татарстана прикрыли 7 подпольных нарколабораторий

С начала года полицейскими Татарстана пресечена деятельность семи подпольных нарколабораторий, в том числе трех находящихся за пределами республики, рассказал на расширенном заседании коллегии МВД по РТ министр внутренних дел республики Артем Хохорин.

В качестве одного из примеров глава МВД привел работу сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан на территории Ульяновской области. Там в конце февраля полицейские прикрыли нарколабораторию, которая была организована двумя казанцами. Стражи порядка изъяли более 120 кг мефедрона.

Кроме того, были получены сведения о «работе» еще двух подобных лабораторий в других регионах. Одна из них, которая располагалась в Московской области, была обнаружена и ликвидирована. Изъято более 21 кг синтетики.

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