С начала года полицейские Татарстана изъяли более 215 килограммов наркотиков

В Татарстане в видовом разнообразии наркотиков в их незаконном обороте по-прежнему большую часть составляют синтетические психотропные вещества. Вместе с тем в этом году полицейские уже изъяли более 215 килограммов наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией заявил замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Павел Фоминых.

Вместе с тем за различные наркопреступления к уголовной ответственности привлекли более 700 человек. При этом около трехсот задержанных в возрасте до 30 лет, из них одиннадцать – подростки от 16 до 17 лет. У большей части наркопреступников нет работы или другого постоянного источника дохода.

В это воскресенье, 26 июня, отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.