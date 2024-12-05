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С начала года полицейские пресекли деятельность трех нарколабораторий в Татарстане
В этом году полицейские прекратили деятельность четырех лабораторий по производству наркотиков, три из которых были на территории Татарстана. Были задержаны девять преступников, у которых изъяли более 25 кг готовых наркотиков. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан Александр Михеев.
«Для примера, с сентября этого года в результате поэтапной разработки была задокументирована деятельность подпольной лаборатории, оборудованной в частном доме. Было задержано четверо участников и изъято четыре килограмма синтетических наркотиков», – рассказал Александр Михеев.
Для изготовления наркотиков используют различные химические реактивы, они же – прекурсоры. В связи с этим, МВД ведёт наблюдение за организациями, юридическими лицами, предпринимателями, которые занимаются закупкой и реализацией таких прекурсоров. В этом году по результатам десяти таких проверок были составлены административные протоколы в отношении 17 юридических лиц.
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