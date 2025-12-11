С начала года полицейские перекрыли 29 каналов поставки наркотиков в Татарстан

В Татарстане за 11 месяцев 2025 года полицейские перекрыли 29 каналов поставки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Параллельно ведется работа по пресечению легализации доходов от наркоторговли – по этой статье возбуждено восемь уголовных дел, а сумма выявленных «отмытых» средств составила около 25 млн рублей.

Помимо этого, в этом году подразделения наркоконтроля МВД по РТ ликвидировали четыре лаборатории по производству синтетических наркотиков.

Как отмечают в ведомстве, организаторы таких лабораторий закупают сырье и оборудование через интернет, а инструкции по изготовлению наркотиков получают на закрытых сайтах.

«Несмотря на то, что за нарушение правил оборота прекурсоров предусмотрена административная и уголовная ответственность, они продолжают быть доступными», – отметили в ведомстве.

С начала года в Роскомнадзор направлено 10 730 заявок на блокировку сайтов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщает МВД по РТ, из них 10 441 ресурс уже заблокирован.