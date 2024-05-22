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С начала года полицейские ликвидировали в Татарстане две кустарные нарколаборатории
На пресс-конференции МВД России по Республике Татарстан, посвященной противодействию незаконному обороту наркотиков и проблеме подростковой наркомании, было сообщено, что в 2024 году на территории республики удалось выявить и ликвидировать две кустарные нарколаборатории.
По имеющейся информации, организаторы этих подпольных производств приобретали необходимое сырье и приспособления для изготовления наркотиков через интернет. Инструкции по производству запрещенных веществ они также получали с закрытых сайтов в сети.
Несмотря на установленную административную и уголовную ответственность за нарушение правил оборота прекурсоров, эти вещества продолжают оставаться доступными для приобретения.
В МВД Татарстана отметили, что на сегодняшний день основной проблемой является распространение наркотиков через теневой сегмент интернета, где все операции максимально автоматизированы и обезличены.
Для противодействия данной угрозе Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ ведет работу по выявлению и блокировке интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию. Так, в 2023 году в Роскомнадзор было направлено 8713 заявок на блокировку подобных ресурсов, из которых заблокировано 8701. В первом квартале 2024 года выявлено 2390 подобных сайтов, из которых 2340 уже заблокированы.
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