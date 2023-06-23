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С начала года полицейские изъяли в Татарстане 230 килограммов наркотиков
С начала 2023 года правоохранительные органы выявили 2,6 тысяч наркопреступлений, большинство из которых связано со сбытом наркотиков. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану, майор полиции Анвар Каримов.
«В текущем году изъято было более 230 килограммов различных наркотических средств», – рассказал он.
Больше всего полицейские изъяли синтетических наркотиков.
За наркопреступления в 2023 году привлекли к ответственности 770 человек. Чаще всего это татарстанцы от 25 до 40 лет.
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