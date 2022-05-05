С начала года по вине пьяных водителей в РТ произошло 27 ДТП

За 4 месяца 2022 года по вине нетрезвых водителей в Татарстане произошли 27 ДТП. Один человек погиб, еще 38 получили травмы, рассказал на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель главы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов.

За это время автоинспекторы пресекли более четырех тысяч случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Стоит отметить, что 326 водителей были задержаны за повторное управление в состоянии опьянения.

«Несмотря на определенное снижение показателей аварийности, проблема "пьяных ДТП" по-прежнему не теряет свою актуальность. Очевидно, что только одними надзорными "полицейскими" мерами проблему пьянства за рулем не решить», – подчеркнул Ленар Габдурахманов.