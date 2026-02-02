news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 февраля 2026 11:56

С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибли уже три человека

Читайте нас в
Телеграм

С начала года в Татарстане по вине пьяных водителей погибли три человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Всего с начала 2026 года в республике произошло 172 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 29 человек, еще 238 получили травмы.

В семи ДТП водители находились в состоянии опьянения. По их вине погибли три человека, еще 10 получили травмы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошедшую неделю на дорогах Казани задержали 43 пьяных водителя. За этот период в столице республики произошло 1987 ДТП, 15 из которых – с пострадавшими. В результате аварий за неделю в Казани травмы получили 16 человек.

#пьяные водители #дтп с пьяным водителем #гаи #пьяный за рулем
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

В Казани 2 февраля школьников вновь переведут на дистанционное обучение

1 февраля 2026
Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

Ильгам Гумеров, «Мирасханә»: «С духами иногда намного комфортнее, чем с живыми людьми»

1 февраля 2026