С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибли уже три человека

С начала года в Татарстане по вине пьяных водителей погибли три человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Всего с начала 2026 года в республике произошло 172 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 29 человек, еще 238 получили травмы.

В семи ДТП водители находились в состоянии опьянения. По их вине погибли три человека, еще 10 получили травмы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошедшую неделю на дорогах Казани задержали 43 пьяных водителя. За этот период в столице республики произошло 1987 ДТП, 15 из которых – с пострадавшими. В результате аварий за неделю в Казани травмы получили 16 человек.