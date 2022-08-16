Пенсионный фонд напомнил, как оформить ребенку СНИЛС без заявления

С 2020 года оформление СНИЛС для новорожденных происходит в автоматическом режиме. Родителям не нужно собирать документы и отправлять заявления, за них это делают ЗАГС и ПФР, сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Татарстану.

Так, за этот год фонд выдал уже оформил 20,6 тыс.уникальных страховых номеров без заявлений. «После регистрации новорожденного в ЗАГС сведения автоматически передаются в Пенсионный фонд. Специалисты фонда самостоятельно оформляют СНИЛС ребенку и направляют уведомление в личный кабинет мамы на портале госуслуг», — сказано в сообщении.

С 2020 года для получения государственных или муниципальных услуг не требуется бумажное свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета. Информацию достаточно записать или сохранить на мобильном устройстве. Номер поступает в личный кабинет матери при условии, что ее анкетные данные, указанные в личном профиле на портале госуслуг, совпадают со сведениями, поступившими в ПФР из ЗАГС. При смене фамилии женщине стоит обновить сведения на портале, иначе документ может не отразиться в личном кабинете.

Если мама ребенка не зарегистрирована на портале госуслуг, получить СНИЛС на малыша она сможет, обратившись в клиентскую службу ПФР или в МФЦ. Для семей, усыновивших детей, сохраняется прежний, заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить лишь сами усыновители.

СНИЛС можно хранить в электронном виде или при желании распечатать на обычной бумаге. При этом ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать.