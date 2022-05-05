С начала года пешеходы в Татарстане нарушили ПДД более 20 тысяч раз

По данным ГИБДД Татарстана за последние пять лет, во втором квартале именно в мае происходит увеличение числа наездов на пешеходов. За первые четыре месяца таким образом погиб 21 пешеход, при этом подавляющее большинство из них сбили, когда те переходили дорогу в неположенном месте, 14 из них – в темное время суток. Об этом сообщил замглавы ГИБДД РФ Ленар Габдурахманов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

С начала года автоинспекторы в Татарстане пресекли более 21 тысячи нарушений ПДД пешеходами, из них около 1300 – в темное время суток. По сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, число нарушений в темное время суток увеличилось на 151.

«Для профилактики наездов в республике в плановом порядке проводятся работы по инженерному обустройству улично-дорожной сети – это устройство тротуаров и освещения. В текущем году запланированы работы по строительству тротуаров на 13-ти участках протяженностью более 12 километров, устройств освещения на 49 участках расстоянием более 81 км», – сообщил спикер.