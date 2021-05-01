С начала года от Covid-19 в России умерли более 50 тыс. человек

С начала 2021 года в России от разных причин скончались 583 тыс. человек — на 26,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го. При этом с коронавирусом Covid-19 непосредственно связаны смерти как минимум 52 541 человека. Это следует из обновленных данных Росстата.

В марте на территории страны умерли 191 320 человек. Это на 25,3% больше, чем годом ранее. При этом от собственно коронавируса скончались 15 003 человека — заметно меньше, чем в январе (22 747), но несколько больше, чем в феврале (14 791).

Еще 2 454 человек могли умереть от Covid-19, но точное подтверждение этого требует дополнительных исследований. Кроме того, 1401 пациент скончался от заболеваний, вызванных коронавирусом. С положительным тестом на новый патоген, но не от него умерли 4 857 человек.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой решил сделать нерабочими дни между майскими праздниками.