С начала года на трассе М7 в Татарстане увеличилось количество ДТП и число погибших в них

Рост всех основных показателей аварийности зафиксирован на трассах М7 «Волга» и Казань – Ульяновск, рост числа погибших на автодороге Казань – Оренбург. Такие данные озвучили накануне на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению БДД.

«Одной из причин роста аварийности на автодороге М7 «Волга» является ДТП с участием пешеходов. Из 15-ти погибших пешеходов на федеральных дорогах 9 погибли именно на трассе М7», – уточнили на заседании.

Одна из смертельных аварий произошла 29 октября на 836-м км автодороги М7 «Волга». Водитель автомобиля «Богдан» сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, перешагнув через ограждение. От полученных травм мужчина скончался.

Все смертельные наезды произошли в темное время суток. Стоит отметить, что у пешеходов не было световозвращающих элементов на одежде.

«В этой связи сотрудниками Госавтоинспекции усилена работа, пресечено более 3900 нарушений, розданы более 75 тысяч светоотражающих элементов», – подчеркнули на комиссии.





