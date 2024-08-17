С начала года на стройплощадках в Татарстане прошло более 2,6 тыс. проверок

В 2024 году в Татарстане проведено более 2,6 тысячи проверок на стройплощадках. Саморегулируемые организации провели 1792 таких мероприятия, еще 866 раз на объекты выезжали специалисты Инспекции госстройнадзора, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Айзатуллина, саморегулируемые организации выявили на стройплощадках 646 нарушений, Инспекция государственного строительного надзора РТ по итогам выездов вынесла 86 постановлений об административной ответственности.

Также 185 контрольно-надзорных мероприятий провел Главинвестстрой РТ.