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С начала года на работу коллекторов в республике пожаловалось больше 700 татарстанцев
С начала текущего года к нам поступило 771 обращение с жалобами на работу коллекторов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.
«Чаще всего обращаются по поводу превышения количества телефонных звонков, превышения количества текстовых, голосовых, а также видео и сообщений с фото. Обратившиеся жалуются на оказание психологического давления, угрозы выхода по месту жительства должников, не уведомления о привлечении третьих лиц, о намерении обращения в суд и правоохранительные органы. Все эти методы взаимодействия с должниками запрещены и являются нарушениями действующего законодательства», – сказал он.
По его словам, сейчас коллекторы и микрокредитные организации начинают связываться с родственниками и знакомыми должника, то есть с третьими лицами.
«Как только человек скачивает приложение микрокредитной организации он дает им доступ к контактам на своем телефоне. Недобросовестные организации начинают связываться с родственниками должника и коллегами, тем самым нарушают закон», – сказал он.
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