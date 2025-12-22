news_header_top
Происшествия 22 декабря 2025 13:01

С начала года на пожарах в Татарстане погиб 121 человек

В Татарстане с начала года зафиксировано 3608 пожаров, в которых погиб 121 человек. Такие данные на брифинге в Кабинете министров РТ привел замначальника Главного управления МЧС по республике Максим Трущин.

По сравнению с прошлым годом количество пожаров снизилось на 11,7%, однако число погибших выросло на 14,2%. Травмы различной степени тяжести получили 165 человек (в 2024 году – 192).

Он отметил, что ежегодно ситуация осложняется в новогодние праздники: в этот период количество пожаров увеличивается примерно на 20%, а число пострадавших – вдвое. Так, с 30 декабря 2024 года по 9 января 2025 года в республике зарегистрировано 89 пожаров. В них погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

Основными причинами возгораний в праздничные дни 2024–2025 года стали:

  • неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов – 21 пожар (23,4%);
  • нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 35 пожаров (39,3%);
  • неосторожное обращение с огнем – 27 пожаров, или 30,3% от общего количества пожаров.
