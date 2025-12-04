news_header_top
Происшествия 4 декабря 2025 11:15

С начала года на Куйбышевской ж/д в Татарстане пострадали два человека

Фото: © «Татар-информ»

На Куйбышевской железной дороге за 11 месяцев 2025 года пострадали 62 человека, 44 из них погибли. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской ж/д.

Больше всего случаев непроизводственного травматизма произошло: в Самарской области – 23, в Башкортостане – 20, в Пензенской области – 9, в Ульяновской области – 5, в Татарстане – 2.

Главные причины трагедий – переход путей в неположенных местах и нахождение на железной дороге в нетрезвом состоянии.

#Куйбышевская железная дорога #Происшествия
