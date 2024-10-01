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С начала года на казанских стройках нашли 200 мигрантов, которые уклоняются от армии
В результате рейдов по крупным казанским стройкам военные следователи обнаружили 200 мигрантов, которые недавно стали гражданами России, но уклонялись от службы в армии.
Напомним, что за уклонение от призыва в армию предусмотрена уголовная ответственность, а также штрафы до двухсот тысяч рублей. Кроме того, уклонистов могут отправить на принудительные работы либо арестовать на шесть месяцев.
По итогам последнего рейда следователей на воинский учет были поставлены пятеро мигрантов, недавно получивших российское гражданство.
Всего с начала года военный отдел СК РФ провел 10 рейдов по стройкам, проверки будут продолжаться.
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