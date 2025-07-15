С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли пятеро детей-пассажиров

С начала года на дорогах Татарстана произошло 69 ДТП с участием детей-пассажиров, в них 5 детей погибли и 81 получили травмы. С нарушением правил перевозки детей зарегистрировано 9 ДТП, сообщает Госавтоинспекция республики.

Для профилактики ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники Госавтоинспекции Татарстана с 14 по 24 июля проведут соответствующие рейды.

Сотрудники ведомства напоминают, что перевозка детей в легковом автомобиле на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его весу и росту. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

В текущем году автоинспекторы предупредили более пяти тысяч таких нарушений. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

В Госавтоинспекции напоминают: детское удерживающее устройство – самое эффективное средство предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП.