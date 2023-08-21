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С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 9 детей
За семь месяцев 2023 года на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано 278 ДТП с участием детей. В результате 9 детей погибли, еще 291 получили ранения. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.
«Больше всего в авариях страдают дети-пассажиры. С участием детей пассажиров в этом году произошло 127 ДТП, на 35 больше чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших увеличилось на 2, раненых – на 31 человека», – сказал он.
Врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин также напомнил, что детей необходимо перевозить только в детских креслах.
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