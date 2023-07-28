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С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 8 детей
За семь месяцев 2023 года на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано 233 ДТП с участием детей. В результате 8 детей погибли, еще 250 получили ранения. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.
«Количество ДТП с участием детей с 2018 года уменьшается, но мы не должны допускать ни одного такого происшествия. Больше всего страдают дети-пассажиры. С начала 2023 года произошло 105 ДТП с детьми-пассажирами, 6 человек погибли, 119 ранены», – сказал он.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов также напомнил, что детей необходимо перевозить только в детских креслах.
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