Происшествия 17 марта 2026 12:16

С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 57 человек

За этот год в Татарстане 57 человек погибли в авариях. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов.

«По оперативным данным, на 16 марта зарегистрировано 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 пострадали. При снижении количества ДТП и пострадавших отмечается рост количества погибших», – привел данные он.

Количество погибших в авариях на 19 человек больше, чем за такой же период прошлого года, отметил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ.

«Основные нарушения – это превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и наезд на пешехода», – добавил Рустем Гарипов.

#гаи #аварии в татарстане #погибшие в ДТП
