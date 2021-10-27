С начала года на дорогах Татарстана поймали свыше 10,5 тысячи пьяных водителей

За 9 месяцев этого года в Татарстане автоинспекторы выявили 10 676 пьяных водителей. Как отмечают в республиканской Госавтоинспекции, 897 нарушителей повторно попались сотрудникам ГИБДД в нетрезвом виде, за что были привлечены к уголовной ответственности.

Один из регулярных рейдов по выявлению нетрезвых водителей прошел с 20 по 24 октября в Челнах. За пять дней полицейским попались 44 нарушителя, которые решили сесть за руль авто «под мухой». Двое из них уже не в первый раз попадаются пьяными за рулем.

«Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления нетрезвому водителю влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», – уточнили в ГИБДД РТ.

