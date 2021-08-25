С начала года на дорогах Татарстана погибли 95 диких животных

В этом году обитатели леса стали участниками 89 дорожно-транспортных происшествий в республике. На дорогах погибли 95 диких животных. Эти цифры привел на пресс-конференции, посвященной началу охотничьего сезона, в ИА «Татар-информ» начальник управления государственного надзора в сфере животного и растительного мира и особо охраняемых природных территорий Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Выходя, выезжая на охоту, надо быть предельно собранными, внимательными и дисциплинированными. На дорогах стоят соответствующие знаки о диких животных, не игнорируйте их. Напоминаю также, что охотники должны соблюдать требования безопасного обращения с оружием: нельзя стрелять на шорох, по неясным целям, по пернатой дичи, сидящей на проводах, на столбах, на высоте ниже 2,5 метра – при взлете», – сказал Мутахаров.

Сотрудники республиканского госкомитета по биоресурсам совместно с правоохранительными органами, егерями и общественными инспекторами и в сезон охоты продолжат проводить рейды по предотвращению правонарушений в сфере природоохранного законодательства. За 7 месяцев 2021 года предотвращено более 680 таких случаев, наложено штрафов на 780 тысяч рублей. «По направленным нами материалам в правоохранительные органы возбуждено 65 уголовных дел, – сообщил журналистам спикер, – одно из них по факту незаконной добычи лебедя в Мензелинском районе республики».

На контроле у госкомитета и браконьерские методы добычи: самострелы, петли на кабана, на копытных.

В Татарстане 4 сентября начинается сезон охоты на пернатую дичь. На некоторые виды птиц он продлится до 5 января 2022 года, продлить сроки охоты позволила новая редакция Правил охоты РФ, вступившая в силу в этом году. Охотники получат разрешения на отстрел болотно-луговой, степной, боровой и водоплавающей дичи. Разрешение можно получить в любом филиале МФЦ республики.