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С начала года на дорогах Татарстана погибли 213 диких животных
В период с 1 января по 11 декабря 2024 года в результате ДТП на дорогах республики погибли 213 диких животных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.
Среди погибших животных оказались 154 лося, 52 косули, три марала, два медведя и два пятнистых оленя.
«По сравнению с прошлым годом количество ДТП остается на том же уровне», – дополнили в комитете.
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