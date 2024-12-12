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Происшествия 12 декабря 2024 12:23

С начала года на дорогах Татарстана погибли 213 диких животных

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В период с 1 января по 11 декабря 2024 года в результате ДТП на дорогах республики погибли 213 диких животных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Среди погибших животных оказались 154 лося, 52 косули, три марала, два медведя и два пятнистых оленя.

«По сравнению с прошлым годом количество ДТП остается на том же уровне», – дополнили в комитете.

#госкомитет по биоресурсам рт
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