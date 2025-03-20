news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 20 марта 2025 10:50

С начала года на дорогах РТ погибли 44 человека, почти половина из-за выезда на встречку

Читайте нас в
Телеграм

Почти половина всех смертей на дорогах Татарстана из-за выезда на встречную полосу. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период весенних каникул и профилактике аварийности с мототранспортом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день зафиксировано 507 ДТП, в которых погибло 44 человека и 665 получили травмы разной степени тяжести. Основные причины гибели на дороге – это выезд на встречную полосу, погибло 19 человек, по причине непристегнутого ремня погибли три человека, а из-за наезда на пешеходов погибли девять человек», – сказал он.

#ДТП жертвы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

Продажи упали на четверть: авторынок России пережил один из худших месяцев за 10 лет

19 марта 2025
«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

19 марта 2025