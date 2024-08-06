За год в Казани уменьшилось количество смертельных ДТП с пешеходами

С начала года в Казани произошло 218 ДТП с участием пешеходов. В них 221 человек получил травмы, еще 5 погибли. Такие данные приводит Госавтоинспекция столицы Татарстана.

По данным ведомства, в Казани отмечается общее снижение числа аварий с участием пешеходов. За год количество таких ДТП уменьшилось на 40 случаев, число погибших – на 5, а количество пострадавших – на 33.

В Казани с 29 июля по 7 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Во время рейдов особое внимание уделяется водителям, не предоставляющим преимущество в движении пешеходам, и пешеходам-нарушителям.

«За время проведения профилактического мероприятия на сегодняшний день к административной ответственности привлечено 190 пешеходов и 30 водителей», – рассказал врио начальника отдела городской Госавтоинспекции Артур Газизов.

Автоинспекторы напоминают: дорогу нужно переходить только в специально предусмотренных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедившись в безопасности перехода. Кроме того, когда на улице рано темнеет, каждому участнику дорожного движения необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.

В свою очередь водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее.