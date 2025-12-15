С начала года на дорогах Казани в ДТП погибли семь пешеходов

С начала года на дорогах Казани произошло 325 ДТП, в которых 7 человек погибли и 343 получили различные травмы.

При этом по вине пешеходов произошло 78 ДТП, в которых погибли три пешехода и 76 человек получили травмы.

«За нарушение пешеходами правил дорожного движения предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», — напомнил начальник отделения ДПСОГИБДД УМВД России по Казани капитан полиции Алмаз Садыков.

Он отметил, что важно напомнить детям и пожилым, что переходить дорогу нужно только в специально предусмотренных для этого местах, на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедившись в безопасности перехода.

«Кроме того, когда на улице рано темнеет, каждому участнику дорожного движения необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы», — добавил Садыков.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов.