С начала года на «Бирже ЦТС» для закупок в дорожной отрасли оформились 16 фирм и два ИП

С января текущего, 2026 года на «Бирже ЦТС» для закупок в дорожно-транспортной отрасли зарегистрировались 16 организаций и два ИП. Всего с начала реализации пилотного проекта в системе оформились более 170 организаций, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

С начала года число совершенных сделок составило 157, сумма заключенных сделок превышает 2 млрд рублей. Среди зарегистрированных организаций – ООО «Нерудные материалы», ООО «Урал», АО «Кукморагрохимсервис» и ряд других.

«Внедрение цифровых платформ и стандартизированных механизмов торгов минимизирует возможности для сговоров и манипуляций, обеспечивая равный доступ к информации для всех участников рынка. Это, в свою очередь, стимулирует здоровую конкуренцию, вынуждая поставщиков предлагать наиболее выгодные условия и цены», – выразила уверенность первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина.

Основными закупаемыми товарами на бирже являются нерудные строительные материалы, такие как щебень, песок, песчано-гравийная смесь. Щебень всё еще сохраняет позицию ключевого товара в структуре торгов. Данная тенденция отражает стабильность спроса на базовые строительные материалы и указывает на своевременную реализацию запланированных инфраструктурных проектов, заявили в ведомстве.