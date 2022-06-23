С начала года на 3 млн приставы РТ оштрафовали коллекторов за превышение полномочий
За пять месяцев этого года судебные приставы Татарстана составили 77 протоколов на организации, взыскивающие просроченные долги, за превышение их полномочий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио начальника отдела УФССП России по РТ.
Спикер уточнил, что за аналогичный период прошлого года приставы составили 12 протоколов.
В этом году коллекторов за подобные нарушения оштрафовали на три миллиона рублей, тогда как в прошлом году эта сумма была равна полумиллиону рублей.