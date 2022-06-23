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Ру Тат
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Происшествия
23 июня 2022  17:02
Павел Климчак

С начала года на 3 млн приставы РТ оштрафовали коллекторов за превышение полномочий

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За пять месяцев этого года судебные приставы Татарстана составили 77 протоколов на организации, взыскивающие просроченные долги, за превышение их полномочий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио начальника отдела УФССП России по РТ.

Спикер уточнил, что за аналогичный период прошлого года приставы составили 12 протоколов.

В этом году коллекторов за подобные нарушения оштрафовали на три миллиона рублей, тогда как в прошлом году эта сумма была равна полумиллиону рублей.

#судебные приставы #коллекторы #штрафы
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