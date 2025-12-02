С начала года Минлесхоз РТ выписал нарушителям штрафы почти на миллион рублей

С начала года в Татарстане зафиксировано 40 незаконных рубок леса. Общий объем незаконно заготовленной древесины превышает 166 кубометров. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По сравнению с прошлым годом число незаконных рубок лесных насаждений уменьшилось на 27%», – отметил он.

По данным Кузюрова, с начала года государственные лесные инспекторы провели более 32 тысяч патрулей в лесах, составили 112 протоколов об административных правонарушениях. Наложены штрафы на сумму 970 тысяч рублей.

«Наиболее часто фиксируются нарушения правил использования лесов и несоблюдение требований санитарной безопасности в лесах», – пояснил министр лесного хозяйства Татарстана.

В своем выступлении он особо подчеркнул, что незаконных рубок промышленного масштаба в республике не зафиксировано.