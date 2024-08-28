С начала года к полицейским в Татарстане обратились родители 126 пропавших детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За последние семь месяцев 2024 года в Татарстане в органы внутренних дел поступили заявления о розыске 126 детей. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Резеда Вахитова.

«В основном розыск детей составляет 1-2 дня, зачастую дети сами возвращаются домой. В ходе беседы устанавливаются причины ухода их из дома, в основном это конфликты и недопонимание со стороны родителей, желание быть самостоятельными, независимыми», – рассказала она.

Самовольные уходы подростков из дома часто происходят из-за конфликтов с родителями. Причины могут включать плохую успеваемость в школе, отказ в покупке определенных вещей, желание утвердиться во взрослой жизни, стремление жить независимо от родителей. Также существуют такие факторы, как отклонения в психическом развитии и склонность к бродяжничеству.